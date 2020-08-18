Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun transfer görüşmelerinde olmaması kriz iddialarını gündeme getirdi Aktif futbolculuk yaşantısını noktalayan ve Fenerbahçe'de sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun, Ali Koç'un Mame Thiam için yaptığı transfer görüşmelerinde yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Görüntü kafaları karıştırırken, sarı-lacivertli takımda kriz olduğu iddiaları gündeme geldi.

Fenerbahçe'de futbolu bıraktığını açıklayan Emre Belözoğlu'nun kulüpteki geleceği konusundaki belirsizlik sürüyor. Yeşil sahalara vedasını duyurduğu mektubunda yol haritasına ilişkin hiçbir bilgi vermeyen Belözoğlu, artık kulübün transfer görüşmelerinde de ortada görünmüyor.

PAZARLIKTA YER ALMADI, SORU İŞARETLERİ ARTTI

Sportif direktörlüğe getirilip getirilmeyeceği netleşmeyen Belözoğlu, Başkan Ali Koç ile yöneticilerden Selahattin Baki ve Mustafa Kemal Danabaş'ın, önceki gün Mame Thiam ile yaptığı transfer pazarlığında da yer almadı.

Futbolcunun menajerleri Saffet Balkan ile Ahmet Bulut'un da oturduğu masada Belözoğlu'nun bulunmaması kafalardaki soru işaretlerini artırdı. Hatırlanacağı üzere Koç'un sportif direktörlüğe getirdiği Comolli, ocak ayında "Yönetim, Falette transferini benden habersiz yaptı" deyip ertesi gün istifa etmişti.

Kaynak: Hürriyet