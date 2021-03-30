Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer oldu

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında yardımcısının yurt dışından gelecek bir antrenör olduğunu söylemişti. O yardımcı belli oldu. Pro lisans sahibi Erdinç Sözer, bu akşam İstanbul'da olacak. 52 yaşındaki futbol adamı yıllarca ünlü teknik direktör Bruno Labbadia'nın yardımcılığını yaptı. Almanya'nın meşhur antrenör sistemi Hennes-Weisweiler Akademi'den mezun olan Sözer, o dönem zorunlu stajını Fenerbahçe'de yapmıştı.