Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer oldu
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer oldu

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Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında yardımcısının yurt dışından gelecek bir antrenör olduğunu söylemişti. O yardımcı belli oldu. Pro lisans sahibi Erdinç Sözer, bu akşam İstanbul'da olacak. 52 yaşındaki futbol adamı yıllarca ünlü teknik direktör Bruno Labbadia'nın yardımcılığını yaptı. Almanya'nın meşhur antrenör sistemi Hennes-Weisweiler Akademi'den mezun olan Sözer, o dönem zorunlu stajını Fenerbahçe'de yapmıştı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına teknik sorumlu sıfatıyla getirilen Emre Belözoğlu'nun, çok merak edilen yardımcısının kim olduğu belli oldu.

BU AKŞAM İSTANBUL'DA OLACAK

Belözoğlu'nun yeni yardımcısı Erdinç Sözer oldu. Sezon sonuna kadar çalışmak üzere Almanya'dan Türkiye'ye gelecek olan Sözer, bu akşam İstanbul'da olacak.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer oldu

ERDİNÇ SÖZER KİMDİR?

Erdinç Sözer, 11 Temmuz 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 52 yaşındaki futbol adamı 2003'ten 2021'e kadar ünlü Alman teknik direktör Bruno Labbadia'nın yardımcılığını yaptı. Pro-lisans sahibi olan Erdinç Sözer, Almanya'nın meşhur antrenör sistemi Hennes-Weisweiler Akademi'den mezun oldu. Sözer, o dönem zorunlu stajını Fenerbahçe'de yapmıştı.

2003 yılından beri teknik direktör Bruno Labbadia'nın ekibinde yer alan Sözer, ciddi bir şekilde Bundesliga tecrübesine sahip. Labbadia-Sözer ikilisi sırasıyla; Darmstadt, Greuther Fürth, Bayer Leverkusen, Hamburg, Wolfsburg ve Hertha Berlin'de görev aldı.

(AJANSSPOR)

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer oldu
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