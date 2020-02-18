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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 23'üncü haftasında pazar günü derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

18.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:21
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 23'üncü haftasında pazar günü derbi maçta 'ı konuk edecek , maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan hücum savunma organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Kaynak: DHA
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