Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları

19.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:28

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dörder takım halinde dar alanda oynanan çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA