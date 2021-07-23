Fenerbahçe'de büyük kıyım! 9 futbolcu kadro dışı kaldı
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Fenerbahçe'de büyük kıyım! 9 futbolcu kadro dışı kaldı

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Sarı-Lacivertliler'den bu sabah yapılan açıklamada Thiam, Sadık, Oğuz Kaan ve Ademi'nin kadro dışı kaldığı belirtilmişti. Toplamda 39 kişiyle çalışan Vitor Pereira, bu 4 ismin dışında 5 futbolcuyu daha kamp dışı bıraktı. Perotti kesin olarak gözden çıkarılırken, Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan ve Murat Sağlam da takımla birlikte çalışmayacak.

Kanarya'da yapılacak yeni transferler öncesi kadro içindeki yüksek sayı eritiliyor. Çalışmalara 39 kişiyle başlayan Vitor Pereira, bu sayıyı 25'e çekmeyi hedefliyor. Fenerbahçe'den bu sabah Sadık, Oğuz Kaan, Ademi ve Thiam'ın kadro dışı kaldığı açıklanmıştı.

Fenerbahçe'de büyük kıyım! 9 futbolcu kadro dışı kaldı

BARIŞ VE MURAT BEĞENİLMEDİ

Bu isimlerin dışında Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Diego Perotti ve Murat Sağlam da kadro dışı kaldı. Perotti sakatlığı sebebiyle zaten Fenerbahçe'den ayrılacaktı. Ali Koç'un ilk döneminde büyük beklentilerle transfer edilen Barış Alıcı ve Murat Sağlam, Pereira'nın gözüne giremedi ve satış listesine koyuldu.

Fenerbahçe'de büyük kıyım! 9 futbolcu kadro dışı kaldı

YENİ GÖZDE ARDA GÜLER

Vitor Pereira, 16 yaşındaki Arda Güler'i de A Takım'a aldı. Genç futbolcunun yeteneğinden bir hayli etkilenen Portekizli hoca, Mesut Özil'den Arda ile ilgilenmesini istedi.

Fenerbahçe'de büyük kıyım! 9 futbolcu kadro dışı kaldı
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