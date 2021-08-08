Fenerbahçe'de Burak Kapacak ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transfer Burak Kapacak da takımla ilk idmanına çıktı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde saat 09.30'da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı