Fenerbahçe'de Burak Kapacak ilk antrenmanına çıktı
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Fenerbahçe'de Burak Kapacak ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'de Burak Kapacak ilk antrenmanına çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transfer Burak Kapacak da takımla ilk idmanına çıktı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde saat 09.30'da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Fenerbahçe'de Burak Kapacak ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'de Burak Kapacak ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'de Burak Kapacak ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'de Burak Kapacak ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'de Burak Kapacak ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'de Burak Kapacak ilk antrenmanına çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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