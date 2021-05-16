Fenerbahçe'de bugün Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe'de bugün Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'nun, yönetimin önünü açmak için istifa kararı aldığı öğrenildi. Açıklamanın ise bugün yapılması bekleniyor. Seçime girip girmeyeceği meçhul olan Başkan Ali Koç ve yönetiminin bu konudaki düşüncesi net olarak bilinmiyor.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'nun, yönetimin önünü açmak için istifa kararı aldığı öğrenildi. Açıklamanın ise bugün yapılması bekleniyor.

Sarı-Lacivertli kulübün 1 numarası Ali Koç'un haziran ayında yapılacak seçimlerde aday olma ihtimalinin kuvvetli olduğu belirtildi. Koç, güçlü bir yönetim kurulu oluşturmak için çalışmalara başladı. Başkan Koç, teknik direktör konusunda henüz bir karar vermedi

LÖW İDDİALARI CİDDİ

Başkan Ali Koç'un Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Jöachim Löw ile bir görüşme yapacağı belirtildi. Başkan Koç, Alman çalıştırıcı ile yapılan görüşme sonrası son kararını verecek. Alternatifler arasında yeni sezona Emre Belözoğlu ile başlamak da var. Fenerbahçe yönetimi teknik direktör konusunu kısa süre içinde çözmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'IN KUPAYI ALMASI LAZIM

2021 - 2022 Sezonundan itibaren Avrupa'da kupa sayısı üçe çıkıyor ve bu yıl UEFA Konferans Ligi resmen başlıyor... 32 takımın mücadele edeceği ligde 4'er takımdan 8 grup olacak. İlk 2 son 16'ya kalacak. Türkiye'den ise ligi 4.bitiren Konferans Ligi'ne gidecek. Eğer Türkiye Kupası'nı Antalya kazanırsa Avrupa Ligi'nde ön eleme oynayacak. Elenirse Konferans Ligi'ne gidecek. Kupayı Beşiktaş kazanırsa ligi 5.bitiren Konferans Ligi'ne katılacak.

Fenerbahçe'de bugün Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor
Fenerbahçe taraftarından yönetime büyük tepki! Ülker Stadyumu'na çıkarma yapıp pankart astılar
Fenerbahçe taraftarından yönetime büyük tepki! Ülker Stadyumu'na çıkarma yapıp pankart astılar
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kayserispor maçından sonra başkanlık için adaylığını açıklaması bekleniyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kayserispor maçından sonra başkanlık için adaylığını açıklaması bekleniyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Sergey Lavrov Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Burak Sergen Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Adem Büyük Cenk Tosun Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe'de bugün Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 09:56:38. #1.11#

title