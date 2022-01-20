Fenerbahçe'de beklenmedik yaprak dökümü! Takımın yıldızları vedaya hazırlanıyor

Sarı-Lacivertli yönetime 3 isimden beklenmedik bir talep geldi. Attila Szalai, Kim Min-Jae ve Osayi Samuel ayrılmak istediklerini yönetime bildirdi.

Süper Lig'de 22. haftada sahasında Altay'ı 2-1 ile mağlup eden Fenerbahçe, İsmail Kartal ile ilk galibiyetini almayı başardı. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan ve zirveyi 15 puan geriden takip eden Sarı-Lacivetliler transfer çalışmalarını da sürdürürken, takımdan ayrılacak isimlerle alakalı da yeni gelişmeler yaşanıyor.

SZALAİ, MİN-JAE VE OSAYİ

Ajansspor'un haberine göre; Sarı lacivertli takımda 3 isim yönetime takımdan ayrılmak istediklerini resmen bildirdiler. Bu isimler Szalai, Min-Jae ve Osayi.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Avrupa takımlarını peşine takan futbolcular, gelen tekliflerin değerlendirilmesini istiyor. Ayrıca bu sezon yaşanan ortamdan dolayı huzursuz oldukları biliniyor.

MENAJERLERİNİ ÇAĞIRDILAR

2025 yılına kadar sözleşmeleri bulunan Atilla Szalai, Min-Jae Kim ve Osayi Samuel menajerlerini İstanbul'a çağırdı. Yıldız futbolcular başta İngiltere olmak üzere yurt dışından gelen teklifleri değerlendirmek ve takıma bonservis anlamında katkı sağlamak istiyorlar.

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