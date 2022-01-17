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Fenerbahçe'de Altay maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Altay maçı hazırlıkları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Altay ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Altay ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. İdman; çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Berke Özer, Filip Novak ve Enner Valencia günü tedaviyle geçirirken, Altay Bayındır ise günü bireysel yaptığı çalışmayla tamamladı.

(Ozan Buğra Koşar/ İHA)

Fenerbahçe'de Altay maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Altay maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Altay maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Altay maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Altay maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Altay maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Altay maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Altay maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Altay maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Altay maçı hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Can Bartu Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Altay, Spor, Güncel, Haber

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