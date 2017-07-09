Fenerbahçe'de Acil Forvet Aranıyor!

Avrupa sınavına ve lige yalnızca Van Persie'yle başlamak istemeyen Fenerbahçe, forvet transferi için düğmeye bastı.



İşte Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki isimlerde son dakika...



Yine yeniden Lucas Perez



Arsenal'in geçen yıl Deportivo'dan 12 milyon Euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Lucas Perez, Fenerbahçe'nin listesinde yine en üst sıraya çıktı.Ada ekibinde teknik direktör Arsene Wenger'in kesin olarak takımda düşünmediği 28 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamak isteyen Sarı-Lacivertli yönetim harekete geçti.Fenerbahçe'nin bu transfer için yetkilendirdiği bir menacerin hafta içerisinde Arsenal'le masaya oturacağı öğrenildi.Kanarya'nın 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun menaceriyle de irtibat halinde olduğu gelen haberler arasında.



Smolov da listede



Rus basınına, "Fenerbahçe etkileyici bir takım" açıklaması yaparak Sarı-Lacivertliler'e yeşil ışık yakan Smolov da gündemdeki forvet adaylarından.Dortmund ve Spartak Moskova ile de adı anılan 27 yaşındaki futbolcunun Krasnodar'da 4 yıllık daha sözleşmesi var.Oyuncuyu kiralamayı düşünmeyen Rus temsilcisinin kapıyı 10 milyon Euro'dan (40 milyon TL) açması bu transferi şimdilik uzak ihtimal olarak tutuyor.



Remy sürprizi olabilir



Fenerbahçe, adı sıkça Beşiktaş'la da anılan Loic Remy için de devrede.Geçen sezonu kiralık olarak Crystal Palace'ta geçiren başarılı oyuncu hakkında Batshuayi görüşmeleri sırasında nabız yoklanacak.Aykut Kocaman'ın Remy olasılığı için de yönetime olumlu rapor verdiği bildirildi.



Batshuayi'den haber bekleniyor



Sarı-Lacivertliler'de gündemdeki en ciddi isimlerden biri olan Chelsea'nin golcüsü Batshuayi için İngiliz deviyle temaslar kurulmuştu.Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baksa da kulübündeki belirsizlik sürüyor.Diego Costa'nın yerine bir forvet alacak olan Chelsea, yol haritası belirlenene kadar oyuncuya gelen teklifleri askıda tutuyor.Fenerbahçe ise Chelsea'nin karar vermesini bekliyor.



Emre Mor 4 milyon Euro



Transfer döneminin en başından bu yana Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Emre Mor için flaş bir iddia daha ortaya çıktı.Genç yıldızı kadrosuna katmak için Dortmund'un kapısını çalan Fenerbahçe'den Alman ekibinin 4 milyon Euro (16 milyon TL) kiralama bedeli istediği iddia edildi.Sarı-Lacivertliler'in 1.5 milyon Euro'ya kadar çıktığı ifade edilirken Dortmun'un istediği uçuk rakamın ardından geri adım attığı bildirildi.



Kaynak: Fanatık