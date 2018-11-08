Fenerbahçe Tribünleri, Anderlecht Maçının İlk 5 Dakikasında Sessiz Kaldı

Fenerbahçeli taraftarlar Anderlecht karşılaşmasında, derbi maçta hayatını kaybeden Koray Şener için 5 dakika sessiz kaldı.

Fenerbahçe Tribünleri, Anderlecht Maçının İlk 5 Dakikasında Sessiz Kaldı

Fenerbahçeli taraftarlar, vefat eden Koray Şener için 5 dakika sessiz kaldı. Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tribünde fenalaşarak hayatını kaybeden Koray Şener'i sarı-lacivertli taraftarlar unutmadı.

Maç öncesi koreografi gösterisinde bulunan taraftarlar maçın başlamasının ardından Koray Şener için 5 dakika sessiz kaldı. Taraftar daha sonra, 'Koray Şener ölmedi kalbimizde yaşıyor' sloganları attı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.