Fenerbahçe Tribünleri, Anderlecht Maçının İlk 5 Dakikasında Sessiz Kaldı
Fenerbahçeli taraftarlar Anderlecht karşılaşmasında, derbi maçta hayatını kaybeden Koray Şener için 5 dakika sessiz kaldı.
Fenerbahçeli taraftarlar, vefat eden Koray Şener için 5 dakika sessiz kaldı. Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tribünde fenalaşarak hayatını kaybeden Koray Şener'i sarı-lacivertli taraftarlar unutmadı.
Maç öncesi koreografi gösterisinde bulunan taraftarlar maçın başlamasının ardından Koray Şener için 5 dakika sessiz kaldı. Taraftar daha sonra, 'Koray Şener ölmedi kalbimizde yaşıyor' sloganları attı.
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