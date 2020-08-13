Fenerbahçe'de 2 pozitif vaka
Fenerbahçe'de 1 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinin korona virüs testi pozitif çıktı.
13.08.2020 23:15 | Son Güncelleme: 13.08.2020 23:30
Fenerbahçe'de 1 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinin korona virüs testi pozitif çıktı.
Fenerbahçe'de bugün yapılan korona virüs testlerinin sonucunda 1 futbolcu ve 1 teknik ekip çalışanında test sonucu pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcu ve teknik ekip çalışanının izolasyona alındığı ve tedavilerine başlandığı belirtildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA