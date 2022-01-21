Sivas maçı öncesi Fenerbahçe'de deprem! Koronavirüs belası bitmiyor

Bu sezon sakatlıklardan ve koronavirüs vakalarından hayli sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, yarın oynanacak Sivasspor karşılaşması öncesi 2 futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yarın Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de 2 futbolcu koronavirüse yakalandı. Bu sezon sakatlıklardan ve korona vakalarından dolayı ideal dizilişini pek çok maçta sahaya yansıtamayan Sarı-Lacivertliler'de maç öncesi gelen haber can sıktı. Koronavirüse yakalanan futbolcuların isimleri açıklanmadı.

DURUMLARI İYİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs testleri pozitif sonuçlanan futbolcuların tedavi ve izolasyon süreçlerinin başladığı belirtildi. Fenerbahçe, futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.