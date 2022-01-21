Sivas maçı öncesi Fenerbahçe'de deprem! Koronavirüs belası bitmiyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas maçı öncesi Fenerbahçe'de deprem! Koronavirüs belası bitmiyor

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Bu sezon sakatlıklardan ve koronavirüs vakalarından hayli sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, yarın oynanacak Sivasspor karşılaşması öncesi 2 futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yarın Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de 2 futbolcu koronavirüse yakalandı. Bu sezon sakatlıklardan ve korona vakalarından dolayı ideal dizilişini pek çok maçta sahaya yansıtamayan Sarı-Lacivertliler'de maç öncesi gelen haber can sıktı. Koronavirüse yakalanan futbolcuların isimleri açıklanmadı.

Sivas maçı öncesi Fenerbahçe'de deprem! Yine koronavirüs belası

DURUMLARI İYİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs testleri pozitif sonuçlanan futbolcuların tedavi ve izolasyon süreçlerinin başladığı belirtildi. Fenerbahçe, futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Sivas maçı öncesi Fenerbahçe'de deprem! Yine koronavirüs belası

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title