Eşi benzeri görülmemiş teklif! F.Bahçe, daha yeni kadrosuna kattığı Caulker'ı bedavaya Beşiktaş'a önerdi

Vitor Pereira'nın takımda düşünmediği yeni transfer Steven Caulker Beşiktaş'a önerildi. Fenerbahçe ezeli rakibine, "Biz imza parasını ödedik. Sizden beklentimiz yok" teklifi yaptı. Ancak Sergen Yalçın, bu transferi veto etti.

Steven Caulker, bir süre önce Beşiktaş'ın gündemine gelmiş, Fenerbahçe imza parası da önerince sarı-lacivertli kulübün yolunu tutmuştu. Ancak takımın başına Vitor Pereira gelince İngiliz stoper için işler kötü gitmeye başladı.

Sabah'ın haberine göre; Portekizli hocanın kafasındaki sisteme uymadığı gerekçesiyle kadroda düşünülmeyen Caulker için kulüp arayışları başladı. Fenerbahçe, Caulker'ı bedelsiz olarak Beşiktaş'a önerdi ama bu reddedildi. Siyah-Beyazlılar ise bir şartla kabul edeceklerini bildirdi.

"MAAŞININ YARISINI ÖDERSENİZ DÜŞÜNÜRÜZ"

Beşiktaş'ın cevabı ise "Oyuncunun 1.2 milyon Euro olan maaşının yarısını ödemek kaydıyla kiralama seçeneğini düşünebiliriz." oldu. Sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın'a konuyla ilgili gelişmeler aktarıldı.

Oyuncu ile ilgili olumsuz geri bildirimde bulunan deneyimli hoca, Diego Godin'in transferini bitirmeleri gerektiğini söyledi. Bu gelişmenin ardından Siyah-Beyazlılar Steven Caulker ismini rafa kaldırdı.