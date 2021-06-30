Fenerbahçe, Caulker ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe, Caulker ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Caulker ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, dün akşam saatlerinde prensip anlaşmasına vardığı ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet ettiği Steven Caulker ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, dün akşam saatlerinde prensip anlaşmasına vardığı ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet ettiği Steven Caulker ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Steven Caulker'ı 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile 2+1 sezonluğuna anlaşma sağlamıştır. Kendisine çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçemize hoş geldin Steven Caulker" ifadeleri kullanıldı.


Fenerbahçe, Caulker ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Caulker ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Fenerbahçe, Steven Caulker'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Steven Caulker'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, İngiliz stoper Steven Caulker ile anlaştı
Fenerbahçe, İngiliz stoper Steven Caulker ile anlaştı
Fenerbahçe, Alanyaspor'la sözleşmesi biten Steven Caulker'la anlaşmaya vardı
Fenerbahçe, Alanyaspor'la sözleşmesi biten Steven Caulker'la anlaşmaya vardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Kenan Doğulu Kerem Kamışlı
Spor Mert Müldür Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe, Caulker ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 21:44:17. #1.14#

title