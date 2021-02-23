Fenerbahçe, Caner Erkin'i oyundan çıkarken gösterdiği tepki nedeniyle uyaracak
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Fenerbahçe, Caner Erkin'i oyundan çıkarken gösterdiği tepki nedeniyle uyaracak

23.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:55

Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu mücadelede oyundan alınan Caner Erkin'in sinirli hareketleri sabırları taşırdı. Fenerbahçe yönetiminin Karagümrük maçında da aynı tavrı sergileyen tecrübeli sol beki uyaracağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Göztepe mağlubiyetinin etkileri sürüyor. Teknik direktör Erol Bulut'un tercihleri oyuncular tarafından tepki çekiyor. Geçen hafta oyundan çıkarılan Caner ve Thiam'ın tavırları camia içinde hoş karşılanmadı.

Fenerbahçe, Caner Erkin'i oyundan çıkarken gösterdiği tepki nedeniyle uyaracak

CANER UYARILACAK

Caner Erkin, geçen hafta Karagümrük karşısında 82. dakikada yerini Tisserand'a bırakmış ve bu karar karşısında sinirlenerek yerdeki şişeleri tekmelemişti. Milli sol bek, Göztepe maçında ise 88. dakikada oyundan çıkarılınca çileden çıktı. Ters taraftan sahayı terk eden Caner kulübeye dönerek söylendi. Fanatik'in haberine göre, hareketleri tepki çeken tecrübeli oyuncu, bu davranışları nedeniyle uyarılacak.

Fenerbahçe, Caner Erkin'i oyundan çıkarken gösterdiği tepki nedeniyle uyaracak
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