Fenerbahçe – Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın kanalı belli oldu!

Yeni sezon hazırlıkları için Düzce'de kampa giren Fenerbahçei Boluspor ile bir hazırlık maçı yaptı ve 2-0 galip ayrıldı. Maçın canlı olarak yayınlanmama kararı ise sarı lacivertli taraftarlardan büyük tepki toplamıştı. Fenerbahçe'nin Bursaspor ile yapacağı hazırlık maçının kanalı ise belli oldu. Peki Fenerbahçe – Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Bursaspor hazırlık maçı 19 Temmuz Cuma günü oynanacak. Saat 18.30'da başlayacak hazırlık maçı Fenerbahçe'nin Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE 2-0 BOLUSPOR

Fenerbahçe, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor ile karşılaştı. Bolu Atatürk Stadı'nda yapılan, Kadir Sağlam, Ali Etlikçi ve Taygun Tasalı hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada Fenerbahçe, Boluspor'u 9. dakikada Victor Moses ve 65. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe karşılaşmaya Berke Özer, Serdar Aziz, Okan Turp, Murat Sağlam, Abdülcebrail Akbulut, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Victor Moses ve Allahyar Sayyadmanesh'ten oluşan 11'le başladı.

Boluspor ise maça Sabri Can, Hayrullah Bilazer, Dimov, Burak Bekaroğlu, Mutlu Güler, Umut Gündoğan, Burak Asan, Erkan Sürer, Yasin Dülger, Furkan Demir ve Mustafa Batuhan Altuntaş 11'i ile çıktı.