Fenerbahçe bu sezon sahasında 6. kez mağlup olarak en çok yenildiği sezonu yaşadı
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Fenerbahçe bu sezon sahasında 6. kez mağlup olarak en çok yenildiği sezonu yaşadı

14.03.2021 21:07 | Son Güncelleme: 14.03.2021 22:00

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne evinde 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Kadıköy'deki son 4 maçını kazanamazken, bu sezon iç sahada 6. kez mağlup olarak rekor kırdı. Fenerbahçe, aldığı 6 mağlubiyetle 29 yıl önce 5 yenilgi aldığı sezondaki rekorunu tarihe gömmüş oldu.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak iç sahadaki 4. maçında da galibiyet göremedi.

Sarı-lacivertliler Kadıköy'de 24. haftada Galatasaray'a 1-0, 26. haftada Göztepe'ye 1-0 kaybetmiş, 28. haftada Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe, 30. haftada Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak Kadıköy'de 4 maç üst üste kazanamamış oldu.

29 YIL SONRA REKOR KIRDILAR

Fenerbahçe; 1968-69, 1987-88 ve 1992-93 sezonlarında kendi evinde 5 kez yenilirken bu sezon 6 kez iç sahada mağlubiyet aldı.

İşte Fenerbahçe'nin bu sezon sahasında aldığı mağlubiyetler;

Fenerbahçe-Konyaspor: 0-2

Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-4

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor: 0-3

Fenerbahçe-Galatasaray: 0-1

Fenerbahçe-Göztepe: 0-1

Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 1-2

Fenerbahçe bu sezon sahasında 6. kez mağlup olarak en çok yenildiği sezonu yaşadı
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