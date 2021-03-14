Fenerbahçe bu sezon sahasında 6. kez mağlup olarak en çok yenildiği sezonu yaşadı
Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne evinde 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Kadıköy'deki son 4 maçını kazanamazken, bu sezon iç sahada 6. kez mağlup olarak rekor kırdı. Fenerbahçe, aldığı 6 mağlubiyetle 29 yıl önce 5 yenilgi aldığı sezondaki rekorunu tarihe gömmüş oldu.
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak iç sahadaki 4. maçında da galibiyet göremedi.
Sarı-lacivertliler Kadıköy'de 24. haftada Galatasaray'a 1-0, 26. haftada Göztepe'ye 1-0 kaybetmiş, 28. haftada Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe, 30. haftada Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak Kadıköy'de 4 maç üst üste kazanamamış oldu.
29 YIL SONRA REKOR KIRDILAR
Fenerbahçe; 1968-69, 1987-88 ve 1992-93 sezonlarında kendi evinde 5 kez yenilirken bu sezon 6 kez iç sahada mağlubiyet aldı.
İşte Fenerbahçe'nin bu sezon sahasında aldığı mağlubiyetler;
Fenerbahçe-Konyaspor: 0-2
Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-4
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor: 0-3
Fenerbahçe-Galatasaray: 0-1
Fenerbahçe-Göztepe: 0-1
Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 1-2