Fenerbahçe bu sezon sahasında 6. kez mağlup olarak en çok yenildiği sezonu yaşadı

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne evinde 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Kadıköy'deki son 4 maçını kazanamazken, bu sezon iç sahada 6. kez mağlup olarak rekor kırdı. Fenerbahçe, aldığı 6 mağlubiyetle 29 yıl önce 5 yenilgi aldığı sezondaki rekorunu tarihe gömmüş oldu.