Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı Boupendza'nın transferini Başkan Ali Koç bitirecek
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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı Boupendza'nın transferini Başkan Ali Koç bitirecek

12.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:58

Süper Lig'in yıldız golcüsü Aaron Boupendza, Fenerbahçe'ye oldukça yakın. Başkan Ali Koç, Hatayspor ile yapılacak özel maç öncesi pazarlığı sonuçlandırmak istiyor. 24 yaşındaki Gabonlu yıldızın da Sarı-lacivertlilerde oynama isteği transferi kolaylaştırıyor.

Bu sezon 22 transfer yapan ancak santrfor sorununu bir türlü çözemeyen Fenerbahçe, hedefi 12'den vuracak bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Hatayspor'da 25 lig maçına çıkıp 18 gol atan ve halen krallık yarışında önde bulunan Aaron Boupendza'nın işini bitirmek için gün sayıyor. Daha önce Rusya takımı Krasnodar'ın 8 milyon Euro'luk teklifini kabul eden Hatay, oyuncunun Türkiye'de kalmak istemesi üzerine anlaşmayı iptal etmişti.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı Boupendza'nın transferini Başkan Ali Koç bitirecek

MESUT ÖZİL İLE BİRLİKTE OYNAMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

İki kulüp arasında aracılarla gerçekleşen ilk görüşmeler önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak. Hatayspor, 27 Mart'ta yeni stadının açılışında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sözcü'nün haberine göre bu daveti seve seve kabul eden Başkan Ali Koç da bu dostluk maçından önce Hatayspor yönetimiyle masaya oturup Boupendza'nın transferini bitirmeye çalışacak. 24 yaşındaki golcü oyuncu da Mesut Özil ile birlikte oynamak istediğini daha önce açıklamıştı.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı Boupendza'nın transferini Başkan Ali Koç bitirecek

BONSERVİSİ SATILACAK OYUNCULARDAN GELECEK PARAYLA ÖDENECEK

Hatayspor yönetimi, 300 bin Euro'ya aldıkları Boupendza'yı 8 milyon Euro'ya satacaklarını açıklamıştı. F.Bahçe, teklifler alan oyuncularının satışından gelecek parayla bu bonservisi karşılayacak. Ayrıca bazı gençler de Hatay'a kiralanacak.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı Boupendza'nın transferini Başkan Ali Koç bitirecek
Haber Yorumları (16)
MATKAP: Bu klüp fırıldaklıkların odağı olmuştur. Fitne ve fücür içindedir.
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(F)UTBOLCU (B)ATIRMA KULÜBÜ: ALİ KOÇ 33. SENESİNDE ŞAMPİNYONLUK İÇİN 1799999. . TRANFERİNİ YAPACAĞI GÜNLERDE GELECEK. .
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VATANDAŞ: transferle top oynanmadığını bu yıl fenerbahçe ve beşiktaşa bakarak görebiliyoruz
Cevap Yaz 5 9 Yayından Kaldır
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