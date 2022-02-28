Fenerbahçe, Barcelona'da yetişen 16 yaşındaki İsak Vural'ı resmen kadrosuna kattı - Haberler

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Fenerbahçe, Barcelona'da yetişen 16 yaşındaki İsak Vural'ı resmen kadrosuna kattı

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe, bir dönem Barcelona ve Benfica altyapısında da forma giyen 16 yaşındaki İsak Vural'ı transfer ettiğini açıkladı.

Sarı-Lacivertliler'de gençleşme projesi hız kazandı. Arda Güler'in vitrine çıkmasıyla heyecanlanan taraftarlar bugün gelen açıklamayla iyice keyiflendi.

Fenerbahçe, bir dönem Barcelona oynayan 16 yaşındaki İsak Vural'ı resmen kadrosuna kattı

BENFİCA VE BARCELONA'DA OYNADI

Sarı Lacivertliler, daha önce Benfica ve Barcelona altyapılarında forma giyen 2006 doğumlu İsak Vural'u kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe sosyal medyasında transferi duyururken, "Ailemize hoş geldin İsak Vural!" ifadelerini kullandı.

BARCELONA CEZA ALDI

İsak Vural 12 yaşındayken, Barcelona tarafından altyapıya alındı. Ancak UEFA yabancı ülkelerden gelen küçük yaştaki çocukları ailelerinin İspanya'da ikâmetini sağlamadan transfer ettiği için Barcelona'ya transfer yasağı cezası vermişti

Haberler.com - Spor

Arda Güler, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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