Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı, sezonun en çok beklenen karşılaşmalarından biri olarak dikkat çekiyor. İki büyük kulübün kozlarını paylaşacağı bu dev mücadele, Süper Lig'de zirve yarışına doğrudan etki edecek. Taraftarlar, derbinin yayın bilgilerini ve takımların son durumlarını merakla araştırıyor. Futbolseverlerin aklındaki en önemli sorular arasında "Fenerbahçe Beşiktaş derbisi saat kaçta başlıyor?" ve "Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?" yer alıyor. İşte dev maç öncesi tüm detaylar…

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi mücadelesi, 4 Mayıs 2025 Pazar günü oynanacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek olan bu önemli karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Derbi mücadelesi, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçı televizyon ekranlarından izleyemeyen futbolseverler, beIN Connect platformu üzerinden de karşılaşmayı takip edebilirler.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Derbi öncesi takımların ligdeki durumuna bakıldığında, Fenerbahçe 75 puanla 2. sırada yer alıyor ve zirve takibini sürdürüyor. Beşiktaş ise 52 puanla 4. sırada ve Avrupa kupalarına katılım için mücadele ediyor. Bu nedenle Fenerbahçe Beşiktaş maçı, sadece üç puan değil, aynı zamanda moral üstünlük açısından da belirleyici olacak.