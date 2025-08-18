Fenerbahçe Benfica maç biletleri! Fenerbahçe maç biletleri satışa çıktı mı?

Fenerbahçe Benfica maç biletleri satışa çıktı mı sorusu, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu heyecanını yaşayan taraftarların gündeminde. 20 Ağustos Çarşamba günü oynanacak dev karşılaşma öncesi, "Fenerbahçe Benfica maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?" sorusuna yanıt arayanlar için kulüpten resmi açıklama geldi.

Fenerbahçemizin UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Portekiz'in güçlü temsilcisi Benfica ile karşı karşıya geleceği karşılaşmanın biletleri için taraftarlar sabırsız. "Fenerbahçe maç biletleri satışa çıktı mı?" sorusunun yanıtı netleşti. Taraftarlar için özel satış takvimi ve bilet bilgileri açıklandı. Karşılaşma, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. "Fenerbahçe Benfica maç biletleri satışa çıktı mı?" sorusunu soran futbolseverler için bilet satış tarihleri ve detayları haberimizde…

FENERBAHÇE BENFICA MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Fenerbahçe Benfica maç biletleri için kulüp tarafından yapılan duyuruya göre bilet satış programı netleşti. Satışlar, Passo sistemi üzerinden kademeli şekilde gerçekleştirilecek. Taraftarlar için özel olarak belirlenen gruplara göre bilet erişim tarihleri aşağıda sıralandı.

İlk olarak, 18 Ağustos Pazartesi günü saat 12.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyeler için bilet satışları başladı. Bu gruplara sadece 1 adet bilet hakkı tanındı. Aynı gün saat 19.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahipleri için satışlar açıldı. Fenerbahçe Kart sahibi taraftarlar da yalnızca 1 adet bilet alabilecek.

Genel satış, 19 Ağustos Salı günü saat 11.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE BİLETİ NASIL ALINIR?

Biletler yalnızca www.passo.com.tr üzerinden satışa sunulacak. Satılan biletler transfer işlemine kapalı olacak. Yani satın alınan bilet başka bir kişiye devredilemeyecek. Ayrıca, maça 24 saat kala ve sonrasında Fenerbahçe logolu Passolig kartı olmayan taraftarların bilet alması mümkün olmayacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
