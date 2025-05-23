Fenerbahçe Beko Panathinaikos basketbol maçı kaç kaç? Maç devam ediyor
Fenerbahçe THY Euroleague Final Four'da Panathinaikos'u sahasında ağırlıyor. S Sport'ta yayınlanan mücadelenin canlı skoru, kaç kaç bittiği merak ediliyor. Fenerbahçe basketbol maçı kaç kaç, Fenerbahçe Beko Panathinaikos kaç kaç? İşte Fenerbahçe Beko Euroleague maç skoru!
Fenerbahçe Beko Panathinaikos kaç kaç? Fenerbahçe THY Euroleague Final Four'da Panathinaikos'u sahasında ağırlıyor. S Sport'ta yayınlanan mücadelenin canlı skoru, kaç kaç bittiği merak ediliyor. Fenerbahçe basketbol maçı kaç kaç, Fenerbahçe Beko Panathinaikos kaç kaç? İşte Fenerbahçe Beko Euroleague maç skoru haberimizde...
FENERBAHÇE BEKO PANATHINAIKOS MAÇI KAÇ KAÇ?
Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı 55-48 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle devam ediyor. Karşılaşmada 3. çeyrek sona erdi.
FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı S Sport'ta canlı yayın ile ekranlara geliyor.