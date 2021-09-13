Fenerbahçe Beko Başantrenörü Djordjevic: Hedefimiz her kulvarda final

"Transferlere ben karar vermedim ama bana sunulanı en iyi şekilde değerlendirmem gerekiyor"

Polonara: her gün daha iyi olmak için çalışıyoruz

Serhan TÜRk/ İSTANBUL, - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2021-22 sezonu öncesinde medya günü Metro Enerji Spor Salonu'nda düzenlendi. Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, kaptan Melih Mahmutoğlu ile Jan Vesely ve Achille Polonara düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Çek oyuncusu Jan Vesely ise "Yeni yüzler, oyuncular ve sistem var. Alışmak zaman alacak. Fazla zamanımız yok. Hızlı bir şekilde yeni sisteme alışmaya çalışacağız. Umarım bu sene takıma katkıda bulunabilirim ve kupa kazanabiliriz" şeklinde konuştu.