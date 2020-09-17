Fenerbahçe Beko'da forma sponsoru olan Naturelgaz için imza töreni düzenlendi Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının forma sırt numara altı sponsoru olan Naturelgaz ile düzenlenen törenle sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının forma sırt numara altı sponsoru olan Naturelgaz ile düzenlenen törenle sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, imza töreni Ülker Stadı'ndaki 1907 Tribünü'nde gerçekleştirildi. Törene kulüp genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda ve Naturelgaz Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Tahsin Turan katıldı.

Törende konuşan Burak Çağlan Kızılhan, "İki senedir işbirliklerine ve ortaklıklara gösterdiğimiz yaklaşım, bakış açısı ve yerleştirmeye çalıştığımız sistem yavaş yavaş meyvelerini toplamaya başladı." ifadesini kullandı.

Kızılhan, başkan vekili Semih Özsoy'un istifasının ardından yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu'nun Fenerbahçe Beko'dan sorumlu yönetici olduğunu belirterek, "Bu onurlu görevde kendisine sonsuz başarılar diliyorum. Kulübümüzün adına da hayırlı olmasını diliyorum." yorumunu yaptı.

Sertaç Komsuoğlu ise Fenerbahçe Beko'nun büyük başarılar elde ettiğini aktararak, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız ile yeni bir hikayeye başlayacağımız bu sezonda, aramıza yeni bir iş ortağı katılmasından dolayı oldukça mutluyuz. Takımımız, elde ettiği başarılarla camiamızın ve taraftarlarımızın göğsünü kabartmış, tarihimize en büyük zaferleri armağan etmiş ve hepimiz için çok büyük bir mutluluk kaynağı olmuştur. Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz dönemde üst üste yakaladığı ve sürekliliğe oturttuğu başarılarla Türk ve Avrupa basketbol tarihine damga vurmuş, şanlı armamızı tüm dünyaya bir kez daha tanıtmıştır. Şimdi görevimiz, bu mirası layıkıyla korumak hatta daha da yücelterek nesiller boyu anlatılan bir efsane yazmaktır, yaratmaktır. Bunun için şartlarımız doğrultusunda hiç durmaksızın çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Naturelgaz ailesi olarak Fenerbahçe camiası ile bir arada olmaktan dolayı son derece mutluyuz." diyen Hasan Tahsin Turan da şunları kaydetti:

"Naturelgaz olarak, özellikle gençlere temiz çevre bilincinin yanı sıra spor sevgisini de aşılamanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda, Türkiye'de sporun ve basketbolun gelişimine önemli katkılar sağlayan, yurtdışında da ülkemizi başarılı bir şekilde temsil eden Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı sponsorluğu ile Türk basketboluna destek olmaktan ve ülkemizin en önde gelen camialarından Fenerbahçe ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz."

Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşmasının imzaları atıldı ve fotoğraf çektirildi.

Kaynak: AA