7 Haziran Salı günü (yarın) 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Polat Parlak hakem üçlüsü yönetecek. Peki, Fenerbahçe Beko Beşiktaş 2. maç ne zaman, nerede yapılacak?

FENERBAHÇE BEKOBEŞİKTAŞ BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Basketbol Süper Ligi'nde 59. sezonun şampiyonunun belli olacağı final serisinde ilk maç, yarın saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Dört maç kazanan takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride ikinci maç da 19 Haziran Perşembe günü 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Ligde Fenerbahçe Beko 12'nci, Beşiktaş Fibabanka ise 3'üncü şampiyonluğunu kazanmak için mücadele edecek.

Ligde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe, final serisinin ilk 2 müsabakasına ev sahipliği yapacak. Play-off final serisinde 4 galibiyete ulaşan takım, şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasındaki Basketbol Süper Ligi Play-Off maçı, Bein Sports 5, beIN Sports Haber kanallarından canlı maç izlenebilecek.

Fenerbahçe Beko Beşiktaş serisi yeni başlıyor.

FENERBAHÇE BEKO BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇ PROGRAMI

Play-off final serisi maç programı şöyle:

17 Haziran Salı:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

19 Haziran Perşembe:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

21 Haziran Cumartesi:

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

23 Haziran Pazartesi:

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

25 Haziran Çarşamba: (Gerekirse)

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

27 Haziran Cuma: (Gerekirse)

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

29 Haziran Pazar: (Gerekirse)

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

Fenerbahçe Beko'da son durum:

Fenerbahçe Beko, Play-off çeyrek final serisinde Türk Telekom'u 2-1 ile geçti.

29 Mayıs Perşembe – Fenerbahçe Beko 89-68 Türk Telekom

31 Mayıs Cumartesi – Türk Telekom 85-77 Fenerbahçe Beko

2 Haziran Pazartesi – Fenerbahçe Beko 101-94 Türk Telekom

Ekibimiz, yarı finalde ise Bahçeşehir Koleji'ni 3-0 ile geçerek final biletini aldı.

5 Haziran Perşembe – Fenerbahçe Beko 93-76 Bahçeşehir Koleji

7 Haziran Cumartesi – Fenerbahçe Beko 91-89 Bahçeşehir Koleji

9 Haziran Pazartesi – Bahçeşehir Koleji 84-93 Fenerbahçe Beko

Beşiktaş Fibabanka'da son durum:

Dusan Alimpijevic tarafından çalıştırılan Beşiktaş Fibabanka'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Kyle Allman, Jonah Mathews, Derek Needham, Berk Uğurlu, Emir Adıgüzel, Yağız Aksu, Ata Özbek, Yiğit Arslan

Forvetler: Kelan Martin, Dustin Sleva, Kerem Konan

Pivotlar: Uros Plavsic, Conor Morgan, Emanuel Terry, Eren Karakaya, Rezon Elezay

Koç: Dusan Alimpijevic

Beşiktaş Fibabanka, ligimizde normal sezonu 23 galibiyet ve 7 yenilgiyle ikinci sırada bitirdi.

Rakibimiz, Play-off çeyrek final serisinde Galatasaray'ı 2-0 ile geçti.

30 Mayıs Cuma – Beşiktaş Fibabanka 91-75 Galatasaray

1 Haziran Pazar – Galatasaray 85-107 Beşiktaş Fibabanka

Siyah-beyazlılar, yarı finalde ise Anadolu Efes'i 3-2 ile geçerek finale yükseldi.

6 Haziran Cuma – Beşiktaş Fibabanka 87-90 Anadolu Efes

8 Haziran Pazar – Beşiktaş Fibabanka 97-70 Anadolu Efes

10 Haziran Salı – Anadolu Efes 94-87 Beşiktaş Fibabanka

12 Haziran Perşembe – Anadolu Efes 64-75 Beşiktaş Fibabanka

14 Haziran Cumartesi – Beşiktaş Fibabanka 82-75 Anadolu Efes