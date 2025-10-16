Fenerbahçe Beko Bayern Münih maçı ne zaman, hangi kanada, nereden CANLI izlenir?

Turkish Airlines EuroLeague'de haftanın kapanış mücadelesi nefesleri kesecek. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 5. hafta mücadelesinde güçlü rakibi Bayern Münih'i İstanbul'da konuk edecek. Basketbolseverler, bu heyecan dolu Avrupa mücadelesinin yayın detaylarını merakla bekliyor. Fenerbahçe Beko – Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın seçenekleri neler?

FENERBAHÇE BEKO – BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

THY EuroLeague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih arasındaki mücadele, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Sporseverler, bu karşılaşmayı hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden takip edebilecek.

S SPORT PLUS CANLI YAYIN VE İZLEME BİLGİLERİ

Karşılaşmayı S Sport Plus üzerinden canlı izlemek mümkün olacak. Platform, Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli yayın yapmaktadır. Kullanıcılar, akıllı televizyon, bilgisayar veya mobil cihazları üzerinden maçı takip edebilir.

S SPORT CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Maçı S Sport kanalından izlemek isteyenler için yayın bilgileri şöyle:

• Kablo TV: 240. kanal

• Tivibu: 73. kanal

• Turkcell TV+: 77. kanal

• Vodafone TV: 11. kanal

S Sport da tıpkı S Sport Plus gibi Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak yayın yapmaktadır.

FENERBAHÇE BEKO – BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Dev karşılaşma, 16 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek. EuroLeague'in 5. hafta mücadelesi, iki güçlü ekibin mücadelesine sahne olacak.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ

Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih arasındaki bu heyecan dolu müsabaka, saat 20:45'te başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

EuroLeague'in bu önemli karşılaşması, İstanbul'da yer alan Ülker Sports Arena'da oynanacak. Sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına kendi evlerinde büyük bir destek verecek.