Fenerbahçe - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Audi Cup 2019)

Bayern Münih'in ev sahipliğini yaptığı Audi Cup 2019 başlıyor. Fenerbahçe, turnuvanın ilk maçında Bayern Münih ile karşılaşacak. Fenerbahçe, oynadığı 4 hazırlık maçında 2 galibiyet, 1 mağlubiyet, bir de beraberlik aldı. Yeni sezona hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, Audi Cup ile en zorlu sınavını verecek. Peki Fenerbahçe - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Audi Cup 2019 turnuvasında Fenerbahçe, Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham Hotspur yer alıyor. Fenerbahçe, ilk maçını Bayern Münih ile yapacak. Allianz Arena'da oynanacak Fenerbahçe Bayern Münih maçı TSİ 21.30'da başlayacak. Fenerbahçe Bayern Münih maçı Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

AUDI CUP FİKSTÜRÜ

30 TEMMUZ

TSİ 19:00 Tottenham-Real Madrid

TSİ 21:30 Bayern Münih-Fenerbahçe

31 TEMMUZ

TSİ 19:00 3.'lük maçı

TSİ 21:30 Final maçı

AUDI CUP NEDİR?

Audi Cup, Alman kulübü Bayern Münih'in ev sahipliği yaptığı ve Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da sahnelenen dört takımın yer aldığı iki günlük bir sezon öncesi futbol turnuvasıdır.

Audi Kupası geleneği tam 10 yıl önce, Audi'nin kuruluşunun 100. yıldönümünde 2009 yılında başladı. Kupa, o zamandan beri Avrupa'nın en prestijli ve yüksek vasıflı hazırlık turnuvalarından biri olarak devam ediyor. 2019-2020 sezonu öncesi 6'ıncısı düzenlenecek turnuvayı şimdiye kadar Bayern Münih 3 defa, Barcelona ve Atletico Madrid ise birer defa kazandı.