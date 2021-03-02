Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edildi
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edildi

02.03.2021 19:50 | Son Güncelleme: 02.03.2021 20:31

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında yaşananlardan dolayı, başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu, "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu, talimalatlara aykırı hareket (soyunma odası koridorlarına inme) nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

"Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün 28.02.2021 tarihinde oynanan Trabzonspor A.Ş.-Fenerbah.e A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe A.Ş. Başkanı Ali Koç'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca 02.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe A.Ş. görevlisi Emre Belözoğlu'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

TALİMATIN 46. MADDE, 6/4 NE DİYOR?

"Müsabaka esnasında T Alanında, yedek kulübesinde bulunması gereken kişiler, hakemler, TFF Güvenlik ve Akreditasyondan Sorumlu Temsilci, Müsabaka Güvenlik Amiri, VAR görevlisi (1 kişi), yayıncı kuruluş saha içi görevlisi(1 kişi), akredite edilmiş özel güvenlik personeli, ev sahibi kulüp Genel Müdürü veya Stadyum Müdürü dışında kimse bulunamaz. Soyunma odası koridorlarına sahada ve T Alanında bulunabilecek kişiler haricinde kişilerin giriş çıkışları yasaktır."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edildi
Haber Yorumları (1)
SAMET: biraz daha bekleyin. sezon bitince ceza verirsiniz. tam şimdi çatırtı zamanı ne sevki.
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