Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, Ömer Temelli'ye Listesine Girmesi İçin Teklif Yaptı

Fenerbahçe'de Mayıs 2018'de yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylığını açıklayan Ali Koç, yönetim kurulunu şekillendirmeye başladı.

Kulübün önde gelen isimleri ile görüşmeler yapan Koç'un, hali hazırda Aziz Yıldırım yönetiminde görev alan Ömer Temelli'ye bir teklifte bulunduğu belirtildi. Temelli'nin Ali Koç'tan gelen teklife henüz bir cevap vermediği de vurgulandı. Tecrübeli yöneticinin F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yeni oluşturacağı yönetimde yer almayı düşünmediği de öğrenildi. Ömer Temelli'nin, 2018'de başkanlığa aday olma gibi bir düşüncesinin de olduğu vurgulandı.

ÖZAYDINLI İLE BİRLİKTE KATILMIŞTI

Temelli'nin başkan adaylığı konusunda henüz net kararını vermediği, aday olmaması halinde Koç'un teklifine 'Evet' diyeceği kulislerde konuşuluyor. Deneyimli ismin bir süredir Başkan Aziz Yıldırım'la arasının açık olduğu, kulübe fazla uğramadığı da öğrenildi. Koç'un geçtiğimiz ay 1907 Fenerbahçeliler Derneği'nde düzenlendiği geceye F.Bahçe Yönetimi'nden sadece derneğe üye olan Murat Özaydınlı ve Ömer Temelli katılmıştı. Bu sürpriz gelişme çok konuşulmuştu. Temelli, 1907 Fenerbahçeliler Derneği'nde Yönetim Kurulu'ndaki görevini sürdürüyor.

ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATTI

Ömer Temelli, mevcut yönetimde Tesislerden ve Fenercell'den Sorumlu Yönetici olarak çalışmalarına devam ediyor. Mart 2006'dan itibaren iki kez yedek, ve sonra asil üye olarak Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulunda yer alan Temelli görevi döneminde önemli projelere imza attı. Geçmişte girdiği 12 kongreden zaferle ayıran Aziz Yıldırım'ın Ömer Temelli konusunda yaşanan gelişmeler sonrası nasıl bir hamle yapacağı merak konusu.