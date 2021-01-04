Fenerbahçe, Başakşehirli Visca için 3 milyon euro artı takas formülünü düşünüyor
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Fenerbahçe, Başakşehirli Visca için 3 milyon euro artı takas formülünü düşünüyor

04.01.2021 13:10 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:27

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca'yı renklerine bağlamayı hedefleyen Fenerbahçe, 3 milyon bonservisin yanında 4 futbolcuyu takasta kullanmayı planlıyor.

Fenerbahçe'nin Edin Visca aşkı yeniden alevlendi. Fenerbahçe, yıllardır yıldız futbolcunun transferi için uğraşsa da Başakşehir ile anlaşma sağlanamamıştı.

Turuncu-Lacivertliler, şampiyon olmadan önemli oyuncularını göndermeme kararı almıştı. Başakşehir geçen sezon şampiyonluğa ulaştı, Visca, Devler Ligi'nde oynamak için sezon başında takımında kaldı. Başakşehir'in ligde iddiasız bir hale gelmesi, transferi bu dönemde bitirmek için yönetimi ümitlendirdi.

TAKAS İÇİN 4 FUTBOLCU GÜNDEMDE

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, yakın ilişki içinde olduğu Göksel Gümüşdağ'ı ikna etmek adına harekete geçti. Fenerbahçe, bu transferde, Başakşehir'de kiralık oynayan Deniz Türüç'ü mutlaka takasta kullanmayı planlıyor. Para olarak ise 3 milyon euroya kadar çıkılması muhtemel görünüyor.

VİSCA DA F.BAHÇE'Yİ İSTİYOR

Yıllardır büyüklerin gözdesi olan ve Başakşehir'den ayrılmak isteyen Boşnak yıldızın da Kadıköy'e gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Ayrıca bu transferde Kemal Ademi, Tolga Ciğerci ve Nabil Dirar gibi isimler de takas paketine dahil olabilir.

Fenerbahçe, Başakşehirli Visca için 3 milyon euro artı takas formülünü düşünüyor
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