Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Başakşehir maç biletleri ne kadar?

23.01.2020 17:09 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:09

Sarı lacivertli takım Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta sadece bir mağlubiyet alırken, Medipol Başakşehir ise iki beraberlik ve 3 galibiyetle yuvasına döndü. Fenerbahçe - Medipol Başakşehir FK maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Başakşehir bilet fiyatları..

FENERBAHÇE - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 19. haftasında son olarak Gaziantepspr ile mücadele eden Fenerbahçe 2-0 skor ile 3 puanı aldı. Başakşehir ise son karşılaşmasında 4-1'lik galibiyet elde etti. Her iki takım 2. devre maçlarında 25 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda top koşturacak.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir takımı 36 puanla Süper Lig'de ikinci sırada yer alarak, Sivasspor'u zorlayan önemli rakiplerden. Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe maçı ile kırmızı beyazlı takımın dişli rakibi değişecek mi? Heyecanla beklenen maç 20.00'de BeinSports kanalından naklen yayımlanacak.

CEZALI TRİBÜNLER

Fenerbahçe, 22 Aralık 2019 tarihinde Beşiktaş ile oynadığı maç sırasında taraftarların kötü tezahüratları nedeniyle; MİGROS L,M, SPOR TOTO A, B, C, D, E, F, G, H, L, M ve MARATON ÜST H, G bloklara seyirci alınmayacak.

BİLET FİYATLARI

Süper Lig'in kritik maçlarından Fenerbahçe - Başakşehir maçının hakemi Fırat Aydınus olarak belirlendi. Aleks Taşcıoğlu birinci, Erdem Bayık ikinci yardımcı hakem olurken, Mustafa Öğretmenoğlu da maçın dördüncü hakemliğini yürütecek. Aydınus yönetimindeki maçın bilet fiyatları ise şöyle:

Öğrenci Tribünü: 45,00 TL

Migros-Spor Toto Tribünü: 90,00 TL

Fenerıum Üst I-Blok: 150,00 TL

Maraton Üst -Fenerıum Üst H Blok: 170,00 TL

Fenerıum Üst-Maraton Üst C-G Blok: 190,00 TL

Fenerıum Üst-Maraton Üst D-F Blok: 205,00 TL

Fenerıum Üst-Maraton Üst E Blok: 240,00 TL

Fenerıum Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 265,00 TL

Fenerıum Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 335,00 TL

Fenerıum Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok:385,00 TL

Fenerıum Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 470,00 TL

Maraton Alt E Blok: 600,00 TL

Fenerıum Alt Avis E Blok: 660,00 TL

Misafir Tribünü: 100,00 TL