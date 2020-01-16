Fenerbahçe Barcelona Eurleague maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Barcelona basket maçı saat kaçta?

16.01.2020 18:04 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:04

Fenerbahçe - Barcelona karşılaşmasına saatler kala basketbol severler Fenerbahçe - Barcelona basket maçı hangi kanalda canlı izlenir araştırıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda oynanacak maçı Damir Javor, Joseph Bissang, Ioannis Foufis hakemleri yönetecek. İşte, Fenerbahçe Beko - FC Barcelona maçı detayları...

FENERBAHÇE BEKO - FC BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile Barcelona arasında oynanacak Turkish Airlines EuroLeague 20. hafta maçı, 16 Ocak Perşembe saat 20.45'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek. Maçın hakemliklerini ise; Damir Javor (Slovenya), Joseph Bissang (Fransa), Ioannis Foufis (Yunanistan) isimleri üstlenecek.

FENERBAHÇE BEKO - FC BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkish Airlines EuroLeague çift maç haftasının ilk mücadelesinde Fenerbahçe, Fransız takımı ASVEL'i 14 Ocak Salı günü ağırladı ve müsabakayı sarılacivertli takım 86-64 kazandı. Böylelikle 19. maçında 8. galibiyetini almış oldu. Heyecanla beklenen Fenerbahçe - Barcelona maçı beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayımlanacak.