Fenerbahçe, Attila Szalai'yi kadrosuna kattı
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Fenerbahçe, Attila Szalai'yi kadrosuna kattı

17.01.2021 23:14 | Son Güncelleme: 17.01.2021 23:19

- Fenerbahçe, Attila Szalai'yi kadrosuna kattı Fenerbahçe, Macar stoper Attila Szalai'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

- Fenerbahçe, Attila Szalai'yi kadrosuna kattı

İSTANBUL - Fenerbahçe, Macar stoper Attila Szalai'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe, savunmasını 22 yaşındaki Attila Szalai ile güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, başarılı futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'da forma giyen Macar stoper Attila Szalai ile 4 buçuk yıllık anlaşma imzalamıştır. Kendisine Çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçemize hoş geldin Attila Szalai!" denildi.

Fenerbahçe, Attila Szalai'yi kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Attila Szalai'yi kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Attila Szalai'yi kadrosuna kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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