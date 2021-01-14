Fenerbahçe Attila Szalai için Apollon Limassol'a 1.5 milyon euro ödeyecek

Fenerbahçe, Apollon Limassol'da forma giyen Attila Szalai transferini kısa süre içerisinde açıklamaya hazırlanıyor. Birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelmesi ve sözleşme imzalaması beklenen genç isim için sarı-lacivertliler, Rum ekibine 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe, Apollon Limassol'da forma giyen Attila Szalai'yi kadrosuna katıyor. Bir süredir Macar stoperle ilgilenen Kanarya, hem 1.92 boyundaki 23 yaşındaki oyuncu hem de kulübüyle el sıkıştı.

Anlaşmaya göre Fenerbahçe, Güney Kıbrıs ekibine bonservis bedeli olarak 1.5 milyon euro ödeyecek. Macaristan Milli Takımı'nda da şans bulan ve iki ayağını da kullanabilen Szalai, stoperin yanında sol bekte de oynayabiliyor.

EROL BULUT ÇOK İSTEDİ

Teknik direktör Erol Bulut'un da çok istediği futbolcunun birkaç gün içinde İstanbul'a gelmesi, sağlık kontrollerinin ardından da 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin, bu transferin ardından Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos'la da yollarını ayırması ön görülüyor.

(Sabah)