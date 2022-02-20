Arda Güler ilk kez 11'de yer aldı

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Arda Güler, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de sahne alıyor.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Hatayspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin 16 yaşındaki futbolcusu ligde Arda Güler ilk kez 11'de şans buldu. Daha önceki müsabakalarda oyuna sonradan dahil olan Güler, Teknik Direktörü İsmail Kartal tarafından Hatayspor 11'de sahaya sürüldü.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel