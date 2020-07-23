Fenerbahçe, Arsenal'den ayrılması beklenen Mesut Özil için 3 milyon poundluk kiralama teklifi yapacak Önümüzdeki sezon için iyi bir kadro kurma çabası içerisinde bulunan Fenerbahçe, Arsenal'den ayrılması beklenen Mesut Özil için kiralama yöntemine gidecek. Sarı lacivertli ekibin yıldız ismin maaşının 3 milyon poundluk kısmını ödeyip İngiliz devine kiralama teklifi yapacağı öğrenildi.

Arsenal, Mikel Arteta'nın kadroda düşünmediği Mesut Özil'le yolları ayırmak istiyor. İngiliz ekibinden net 12 milyon pound kazanan yıldız futbolcu ise son senesine girdiği sözleşmesini tamamlamanın peşinde. Hayal kırıklığı ile geçen iki sezonun ardından şampiyon olacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe de İngiliz ekibine Mesut'un maaşının 3 milyon poundluk kısmını ödeyerek kiralama teklifi yapacak.

İKİ TARAF DA İKNA OLMALI

Gurbetçi yıldız ise sözleşmesinin son senesine girdiği İngiliz ekibinden ayrılmaya sıcak bakmıyor. Bunun nedeni, bu ücreti başka hiçbir takımdan alamayacak olması. Mesut, 2020/21 sezonunda kontratı bittikten sonra kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planlıyor. Fenerbahçe yönetimi, hem Mesut'u hem de Arsenal'i memnun edecek bir teklifle tarafların kapısını çalmaya hazırlanıyor.

ŞAMPİYONLUK BONUSU

Buna göre sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiralayacak. Yönetim, Mesut'un maaşının 3 milyon Pound'luk kısmını üstlenmeyi önerecek. Eğer UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Finansal Fair Play kurallarında esneklik sağlarsa, bu rakam daha da artırılabilir. Fenerbahçe ayrıca şampiyonluk halinde Arsenal'e bonus vermeyi de teklif edecek.

ŞİMDİ OLMAZSA BİR DİĞER SEZONDA

Fenerbahçe cephesi eğer Mesut Özil ve Arsenal ile orta yolu bulamazsa, bu transferden vazgeçmeyecek. Yıldız futbolcunun menaceri Dr.Erkut Söğüt ile temas halinde olan sarı lacivertliler Mesut'un sözleşmesinin biteceği 2020-21 sezonunun sonu için söz almaya çalışacak. Fenerbahçe'ye olan sempatisini saklamayan 31 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncunun, astronomik bir teklif gelmemesi halinde Sarı-Lacivertliler'e yeşil ışık yakması bekleniyor.

(Fanatik)