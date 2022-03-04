Fenerbahçe, Arda Güler ile anlaşmaya vardı! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'de son dönemin en çok konuşulan futbolcusu olan Arda Güler, kendisini uzun yıllar sarı-lacivertli kulübe bağlayacak imzayı atıyor.

RESMİ İMZALAR BU HAFTA ATILIYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Arda Güler'in sözleşmesini uzatmak için babasına yeni sözleşme göndermişti. Taraflar yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Resmi imzalar bu hafta içinde atılacak.

SÖZLEŞME SÜRESİ İLK ETAPTA 3 YILLIK

TRT Spor'da yer alan bilgiye göre ise sarı-lacivertlilerin genç yıldızla imzalayacağı sözleşmenin süresi 5 yıllık olacak. 18 yaşının alında olan bir futbolcularla en fazla 3 yıllık sözleşme imzalanabildiği için, Arda'nın kontratının da 2025 yılına kadar uzatılması bekleniyor. Genç oyuncu 18 yaşını doldurduğunda ise yeni kontratın 5 yıl olarak revize edilmesi düşünülüyor.

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