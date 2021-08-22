Fenerbahçe-Antalyaspor maçından notlar

Süper Lig'in 2. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, son oynadığı maçın ilk 11'ine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Süper Lig'in 2. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, son oynadığı maçın ilk 11'ine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli takım, müsabakaya Altay Bayındır, Tisserand, Min-jae, Szalai, Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya ve Mbwana Samatta ilk 11'i ile başladı.

Yedek kulübesinde ise Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Mesut Özil, Enner Valencia, Arda Güler, Miha Zajc, Fatih Yiğit Şanlitürk ve Melih Bostan yer aldı.

Teknik direktör Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile oynanan son maçın ilk 11'inde sahaya sürdüğü Serdar Aziz, Mesut Özil ve Zajc'ı yedeğe çekti. HJK Helsinki müsabakasına ilk 11'de başlayan Filip Novak ve İrfan Can Kahveci ise sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Muhammed Gümüşkaya ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Vitor Pereira, sarı-lacivertli takımın son oynadığı HJK Helsinki maçında tek gole imza atan 20 yaşındaki orta saha oyuncusuna ilk 11'de şans verdi.

HJK Helsinki maçının 62. dakikasında yıldız futbolcu Mesut Özil'in yerine oyuna dahil olan Muhammed Gümüşkaya, sergilediği performansla dikkati çekmişti.

Yeni transfer Kim Min-jae ilk kez forma giydi

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Güney Koreli stoper Kim Min-jae, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Çin'in Beijing Guoan takımından kadroya dahil edilen 24 yaşındaki futbolcu, lisansı çıkarılamadığı gerekçesiyle ligin ilk haftasındaki Adana Demirspor ve Avrupa Ligi'ndeki HJK Helsinki karşılaşmalarında forma giyememişti.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor'a karşı forma giyemedi.

Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, Antalyaspor maçının kadrosuna alınmadı.

Sakatlığını atlatan Valencia ise 20 kişilik müsabaka kadrosuna dahil edildi.

Öte yandan henüz lisansları çıkarılamayan Steven Caulker ile Burak Kapacak da müsabaka kadrosunda yer almadı.

Futbolcular, taraftarlara tişörtlerini hediye etti

Fenerbahçeli futbolcular, ısınma esnasında giydiği tişörtleri taraftarlara hediye etti.

Sarı-lacivertli oyuncular, üzerlerinde "İyi ki varsınız" ve "Sizi çok özledik" yazan tişörtleri, karşılaşmadan önce taraftarlara verdi.

Öte yandan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, maçtan önce sahaya çıkarak taraftarı selamladı. Taraftarlar, Fenerbahçe Kulübü sporcusunun lehine tezahüratta bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan