SPOR Fenerbahçe, Antalya'da günün ikinci çalışmasını yaptı

ANTALYA (DHA) - Fenerbahçe, Antalya'da günün ikinci çalışmasını yaptı

Namık Kemal KILINÇ - İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kamp yapan Fenerbahçe, günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi. Sarı lacivertli takımda Novak'ın tedavisi devam ederken, Serdar Aziz ise takımdan ayrı çalıştı.

İlk 15 dakikası basına açık olan antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 10 genç oyuncunun katılımıyla yapılan ısınma hareketleriyle başlarken, pas ve yükleme çalışmalarıyla sürdü. Kaleciler ise kaleci antrenörü eşliğinde çalıştı.

NOVAK'IN TEDAVİSİNE DEVAM, SERDAR AZİZ AYRI ÇALIŞTI

Sarı lacivertli takımda sakatlığı bulunan ve kampa dahil edilen Filip Novak'ın tedavisi devam ederken, Serdar Aziz de takımdan ayrı bireysel çalışmalar yaptı.

ALTYAPIDAN OYUNCU KAMPTA

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Atilla Szalai, Kim Min-Jae, Tisserand, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Valencia, Mert Hakan Yandaş ile Mesut Özil kamp kadrosunda yer almıyor. Fenerbahçe'de altyapıdan 10 oyuncu kadroya dahil edilerek Antalya'ya getirildi.