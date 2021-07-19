Fenerbahçe, Andreas Cornelius transferini saat 19.07'de açıklamaya hazırlanıyor
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Fenerbahçe, Andreas Cornelius transferini saat 19.07'de açıklamaya hazırlanıyor

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Fenerbahçe golcü transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Parma forması giyen Andreas Cornelius'un bonservisi konusunda İtalyan kulübüyle anlaşmaya vardı. Danimarkalı futbolcu ile küçük pürüzlerin kaldığı belirtilirken, Fenerbahçe'nin transferi bugün saat 19.07'de açıklaması bekleniyor.

Geçen sezon forvetlerinden verim alamayan Fenerbahçe, yeni sezon için ince eleyip sık dokudu. Sarı-lacivertliler, İtalya Serie A'dan düşen Parma'yla yıldız golcü Andreas Cornelius'un transferi konusunda anlaşmaya vardı.

7 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ ÖDENECEK

Sabah'ın Gazzetta di Parma'nın haberinden aktardığına göre; sarı-lacivertli kulüp, bir dönem Trabzonspor'un da kadrosuna katmak istediği Danimarka Milli Takımı'nın yedek santrforu Andreas Cornelius için Parma kulübü ile 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeme şartıyla el sıkıştı. Haberde İtalya Serie A'dan Serie B'ye düşen Parma'nın, bonservisine 8 milyon Euro verdiği Danimarkalı oyuncunun yüksek yıllık ücretinden kurtulmak için Fenerbahçe ile anlaştığı belirtildi.

KISA SÜRE İÇİNDE KAP'A BİLDİRİLEBİLİR

Fenerbahçe'nin Cornelius'u, kulüp için özel bir tarih olan bugün saat 19.07'de KAP'a bildirmeyi planladığı da haberde yer aldı.

Fenerbahçe, Andreas Cornelius transferini saat 19.07'de açıklamaya hazırlanıyor
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