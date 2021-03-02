Fenerbahçe, Anderlecht'te oynayan Francis Amuzu'yu takip ediyor

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Bu sezon Sportif Direktör Emre Belözoğlu öncülüğünde transferin en dikkat çeken takımı olan Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan Diego Perotti'nin yerine, Belçika ekibi Anderlecht'te forma giyen genç kanat oyuncusu Francis Amuzu'yu takip ediyor.