Fenerbahçe, Anderlecht'te oynayan Francis Amuzu'yu takip ediyor
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Fenerbahçe, Anderlecht'te oynayan Francis Amuzu'yu takip ediyor

02.03.2021 09:03 | Son Güncelleme: 02.03.2021 09:21

Bu sezon Sportif Direktör Emre Belözoğlu öncülüğünde transferin en dikkat çeken takımı olan Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan Diego Perotti'nin yerine, Belçika ekibi Anderlecht'te forma giyen genç kanat oyuncusu Francis Amuzu'yu takip ediyor.

Sezon başında Arjantinli yıldız Diego Perotti'yi Roma'dan transfer eden sarı lacivertliler, oyuncunun sakatlık geçirmesiyle istediği katkıyı alamadı.

Perotti'den yeterli verimi alamayan Erol Bulut, sol kanatta zaman zaman Mame Thiam, Valencia, Sinan Gümüş gibi isimleri kullanırken bu bölgedeki eksiklik dikkat çekti.

2 GOL, 4 ASİST

Südpresse'in haberine göre; sarı lacivertliler, bu sezon RSC Anderlecht formasıyla toplam 26 maça çıkan ve 6 gole katkıda bulunan Francis Amuzu'yu izlemeye aldı.

Haberde Fenerbahçe'nin yanı sıra Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un da 21 yaşındaki Ganalı yıldızı takibe aldığı belirtildi.

SON MAÇTA ŞOV YAPTI

Teknik Direktör Vincent Kompany'nin gözdelerinden olmayı başaran Francis Amuzu, son oynanan Standard Liege maçında 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Anderlecht alt yapısından yetişen Gana asıllı oyuncu, sol kanatın yanı sıra sağ kanatta da görev yapabiliyor.

(Hürriyet)

Fenerbahçe, Anderlecht'te oynayan Francis Amuzu'yu takip ediyor
Haber Yorumları (1)
1907: Böyle adamlar alıyorsunuz birde adam gibi hoca getirin
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