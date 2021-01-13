Fenerbahçe, altyapı oyuncusu Arda Güler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, altyapıdan Arda Güler ile profesyonel sözleşme imzaladığını açıkladı. 2005 doğumlu orta saha oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerde imza töreninde sportif direktör Emre Belözoğlu da yer aldı.