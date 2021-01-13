Fenerbahçe, altyapı oyuncusu Arda Güler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, altyapıdan Arda Güler ile profesyonel sözleşme imzaladığını açıkladı. 2005 doğumlu orta saha oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerde imza töreninde sportif direktör Emre Belözoğlu da yer aldı.
Fenerbahçe Kulübü, futbol altyapı oyuncularından Arda Güler ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2005 doğumlu Arda Güler ile 2,5 yıllık mukavele imzalandığı belirtildi.
EMRE BELÖZOĞLU DA YER ALDI
Orta saha pozisyonunda oynayan Arda Güler'in imzasına, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, sportif direktör Emre Belözoğlu, idari koordinatör Selçuk Şahin, futbol akademi genel koordinatörü Tahir Karapınar ve genç futbolcunun ebeveynleri Ümit ile Serap Güler'in de katıldığı aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan