Fenerbahçe, altyapı oyuncusu Arda Güler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı
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Fenerbahçe, altyapı oyuncusu Arda Güler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

13.01.2021 15:45 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:04

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, altyapıdan Arda Güler ile profesyonel sözleşme imzaladığını açıkladı. 2005 doğumlu orta saha oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerde imza töreninde sportif direktör Emre Belözoğlu da yer aldı.

Fenerbahçe Kulübü, futbol altyapı oyuncularından Arda Güler ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2005 doğumlu Arda Güler ile 2,5 yıllık mukavele imzalandığı belirtildi.

EMRE BELÖZOĞLU DA YER ALDI

Orta saha pozisyonunda oynayan Arda Güler'in imzasına, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, sportif direktör Emre Belözoğlu, idari koordinatör Selçuk Şahin, futbol akademi genel koordinatörü Tahir Karapınar ve genç futbolcunun ebeveynleri Ümit ile Serap Güler'in de katıldığı aktarıldı.

Fenerbahçe, altyapı oyuncusu Arda Güler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Haber Yorumları (3)
WOWOW: yabancı futbolcu alıp milyon dolar verceğinize alt yapıdan yetişen harika yetenekler var bunlara sahip cıkmak lazım Türk futbolunu yabancılar oynuyor doğru düzgün Türk futbolcu yok boşuna o kadar para veriliyor
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CAN: Futbolcu demeye bin sahit ister. . . . . Arkadas bikere Fizik yok. . . . . Bundanda malesef bisey olmaz. . . . . Emreden beklemezdik böylesini. . . . .
Cevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
SOUZA: sen beynini bi yerlerde unuttun sanırım. Messi''de 190 cm 80 kilo 110-70-100 ebatlarında zaten demi
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