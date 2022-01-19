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Fenerbahçe - Altay maçının VAR'ı Sarper Barış Saka

Fenerbahçe - Altay maçının VAR'ı Sarper Barış Saka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fenerbahçe'nin bugün sahasında oynayacağı Altay maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Sarper Barış Saka oldu.

Fenerbahçe'nin bugün sahasında oynayacağı Altay maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Sarper Barış Saka oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, bugün Ülker Stadyumu'nda Altay'ı konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Onur Özütoprak olacak.

Dün akşam Karagümrük - Beşiktaş maçının VAR hakemi olan Sarper Barış Saka, bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Altay maçının da VAR hakemi olarak atandı. Saka'ya AVAR olarak Alper Çetin ve Yakup Özhan eşlik edecek.

(İsmail Yasin Akçın/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Hüseyin Göçek, Fenerbahçe, Altay, Spor, Güncel, Haber

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