Fenerbahçe, Alman futbolcu Max Meyer'i İstanbul'a getirdi
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Fenerbahçe, Alman futbolcu Max Meyer'i İstanbul'a getirdi

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Sarı-Lacivertliler bonservisi elinde olan 25 yaşındaki Alman orta saha Max Meyer'i İstanbul'a getirdi. Fenerbahçe'nin Meyer ile tüm konularda anlaşmaya vardığı belirtildi.

A Spor'un haberine göre Max Meyer, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. Köln ile sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki Alman futbolcu ile tüm konularda anlaşmaya varıldı. Oyuncunun bugün sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.

Fenerbahçe, Alman futbolcu Max Meyer'i İstanbul'a getirdi

SCHALKE SONRASI DÜŞÜŞ

Asıl bölgesi merkez orta saha olan Meyer, ön libero ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Ferdi'nin görev yaptığı sol kanada transfer edildiği yorumları var.

Fenerbahçe, Alman futbolcu Max Meyer'i İstanbul'a getirdi
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