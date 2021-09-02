Fenerbahçe, Alman futbolcu Max Meyer'i İstanbul'a getirdi

Sarı-Lacivertliler bonservisi elinde olan 25 yaşındaki Alman orta saha Max Meyer'i İstanbul'a getirdi. Fenerbahçe'nin Meyer ile tüm konularda anlaşmaya vardığı belirtildi.

A Spor'un haberine göre Max Meyer, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. Köln ile sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki Alman futbolcu ile tüm konularda anlaşmaya varıldı. Oyuncunun bugün sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.

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Asıl bölgesi merkez orta saha olan Meyer, ön libero ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Ferdi'nin görev yaptığı sol kanada transfer edildiği yorumları var.