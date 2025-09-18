Fenerbahçe Alanyaspor VAR konuşmaları ne zaman açıklanacak?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alanyaspor maçına hakem olarak Cihan Aydın'ın atanmasının, pazar günü gerçekleştirilecek seçimler öncesinde sarı-lacivertli kulübe karşı bir hamle niteliği taşıdığını dile getirdi. Taraftarlar ise gözlerini merakla beklenen Fenerbahçe–Alanyaspor karşılaşmasına ait VAR konuşmalarının ne zaman kamuoyuyla paylaşılacağına çevirdi.

ALİ KOÇ'TAN MAÇ SONRASI SERT AÇIKLAMALAR

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, karşılaşma sonrasında basın mensuplarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Koç'a bu konuşması sırasında yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular da eşlik etti. Başkan Koç, soyunma odasında teknik ekip ve oyuncularla maçın değerlendirmesini yaptıklarını belirterek, pazar günü gerçekleştirilecek seçimler öncesi bu hakem atamasının kasıtlı bir operasyon olduğunu dile getirdi. Cihan Aydın'ın görevlendirilmesini eleştiren Koç, federasyonun bu kararla seçim öncesi bilinçli şekilde hareket ettiğini savundu. Ayrıca uzun süredir federasyon başkanına Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı'nın futbol ideolojisini ve temsil ettiği anlayışı anlatmaya çalıştığını vurgulayan Koç, "Benim kalbim attığı sürece Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu tüm Türkiye öğrenecek" ifadelerini kullandı. VAR'ın penaltı pozisyonlarında devreye girmemesine tepki gösteren Koç, federasyon başkanına "Siz 'VAR hakemi hata yapamaz' demiştiniz, şimdi bu tavrınızı görmek istiyoruz" çağrısında bulundu.

"TÜRK HAKEMLERİ ARTIK SEÇİMLERE DE MÜDAHALE EDİYORSA SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Trabzonspor maçında çizgiyi geçen topun gol olarak verilmemesini de hatırlatan Koç, hakem hatalarının sadece Fenerbahçe aleyhine konuşulduğunu söyledi. Sezon başındaki bu tür kararların sezon sonundaki sıralamayı doğrudan etkilediğini belirten Koç, Alanyaspor maçında görev yapan hakemlerin seçim öncesi bilerek atandığını ileri sürdü. MHK Başkanı'nın hakemlik sicilinin bu göreve uygun olmadığını ifade eden Koç, "Artık Türk hakemleri seçimlere de müdahale ediyorsa sözün bittiği yerdeyiz" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Ayrıca geçmişte kumar oynarken yakalanan ve daha sonra hakemliği bırakıp VAR Direktör Yardımcısı yapılan bir ismin hâlâ görevde olmasına da dikkat çekti.

"SEÇİM OLMASAYDI BİNLERCE KİŞİ FEDERASYONA YÜRÜRDÜK"

Hakem atamalarının dijital sistemle yapılmadığını söyleyen Koç, uzun süredir yabancı VAR hakemlerinin görevlendirilmesini istediklerini ancak bu taleplerinin reddedildiğini belirtti. Pazar günü yapılacak seçimler nedeniyle taraftarların federasyona yürüyüş düzenlemediğini söyleyen Koç, seçim sonuçlarının ardından çok daha sert adımlar atacaklarını ifade etti. TFF Başkanı ile görüşerek pozisyonlarla ilgili dönüş beklediğini açıklayan Koç, "Sonuç ne olursa olsun bu çocuklar şampiyon olacak" dedi. Kadro eksikliği nedeniyle maçta istedikleri oyunu sergileyemediklerini belirten Koç, VAR'ın iki net penaltı pozisyonuna rağmen devreye girmemesinin kasıtlı bir tavır olduğunu öne sürdü.

FENERBAHÇE–ALANYASPOR VAR KONUŞMALARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın VAR kayıtlarının ise önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Taraftarlar, tartışmalı pozisyonlara dair detaylı konuşmaların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor.