Fenerbahçe Alanyaspor maçında penaltı doğru mu, el var mı?

Fenerbahçe Alanyaspor maçında penaltı doğru mu, el var mı?
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen mücadelede Fenerbahçe, kendi sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor. Maçta şu an itibarıyla Alanyaspor 1-0 önde bulunuyor.

Karşılaşmada verilen penaltı kararı ise tartışmalara neden olurken, pozisyonda el teması olup olmadığı konusunda yoğun şekilde değerlendirmeler yapılıyor. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor maçında penaltı doğru mu, el var mı?

FENERBAHÇE VE ALANYASPOR ERTELEME MAÇINDA SAHNE ALIYOR

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen mücadelede Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk ediyor. Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 20.00'de start aldı. Bu zorlu müsabakada düdüğü hakem Cihan Aydın çalıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Talisca, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri

Alanyaspor : Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Makouta, Maestro, Yusuf, İbrahim, Hwang Ui-Jo, Ogundu.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇINDA PENALTI DOĞRU MU, EL VAR MI?

Deniz Ateş Bitnel : "Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı pozisyonunda defans oyuncunun kolları bariyer oluşturuyor! Penaltı kararı doğru."

Osman DEMİR
