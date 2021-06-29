Fenerbahçe, Alanyaspor'la sözleşmesi biten Steven Caulker'la anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, Alanyaspor'la sözleşmesi biten Steven Caulker'ı renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul'a davet edilmiştir" ifadelerine yer verdi.