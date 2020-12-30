Fenerbahçe, Ahmed Kutucu için görüşmelere başladı
Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesi ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isim, Ahmed Kutucu. Milli futbolcuyla transfer görüşmelerini Emre Belözoğlu yürütüyor.
Fenerbahçe, Ocak ayı transfer dönemi için kolları şimdiden sıvadı. Sarı-lacivertliler, kariyerini Schalke'de sürdüren milli futbolcu Ahmed Kutucu'yu kiralamak için harekete geçti.
Fenerbahçe, 20 yaşındaki forvet oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralamayı planlıyor. Görüşmeleri Emre Belözoğlu bizzat yürütüyor.
SATIN ALMA BEDELİ 2 MİLYON EURO
Ahmed Kutucu'nun satın alma bedeli 2 milyon euro olarak belirlendi. Sağ kanatta da görev yapabilen 20 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'da 3 sezonda 42 maçta forma giydi, 5 gol ve 3 asist kaydetti.
Ahmed Kutucu, Avrupa futbol şampiyonası elemelerindeki Andorra ve UEFA uluslar Ligi'ndeki Macaristan'da maçlarına ilk 11'de başladı.
(NTV Spor)