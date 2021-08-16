Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının hakemine tepki yağıyor! Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının isyanı çok büyük

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 1-0 yendiği karşılaşma sonrası maçın hakemi Ali Şansalan'a Galatasaray ve Beşiktaş taraftarından tepki yağdı. Mücadelenin 59. dakikasında Osayi Samuel'in Castro'ya ceza sahası içinde yaptığı müdahaleye devam kararı veren Şansalan, sosyal medyada hedef haline geldi.

Fenerbahçe, Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmada Adana Demirspor'u Mesut Özil'in golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 59. dakikasında yaşanan pozisyon ise büyük tartışma konusu oldu.

ALİ ŞANSALAN "DEVAM" DEDİ

Adana Demirsporlu Castro ceza sahası içinde Osayi Samuel tarafından düşürüldü. Pozisyona son derece yakın olan hakem Ali Şansalan ise devam kararı verdi. Bu karar sonrasında sosyal medyada Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları Şansalan'a büyük tepki gösterdi.